En 2022, les policiers suisses ont tiré six fois avec leur arme

Le recours aux armes à feu et à impulsion électrique est en recul en Suisse.

À l’heure de tirer le bilan, les polices suisses dévoilent qu’en 2022, des policiers ont fait usage de leur arme à feu à six reprises dans le pays. «C’est un nombre identique à celui de l’année 2021», écrit la Conférence des commandantes et commandants des polices cantonales (CCPCS). Par contre, il s’est produit une issue fatale lors de deux de ces six occurrences, contre une seule en 2021. La CCPCS note qu’il existe une tendance à la baisse sur le long terme. En 2010, «on avait enregistré 29 engagements d’armes à feu», rappelle-t-elle.