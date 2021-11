Fribourg – En 2022, les TPF seront plus verts, touristiques et nocturnes

Des investissements records malgré les pertes

Environ 400 millions de francs. C’est le soutien alloué par la Confédération aux TPF pour le développement des infrastructures ces quatre prochaines années, soit 100 millions par année en moyenne. «C’est la subvention la plus importante de l’histoire des TPF, célèbre Serge Collaud. Cet effort est à saluer, surtout dans le contexte actuel.» En effet, si la diminution de voyageurs a été moitié moins importante en 2021 qu’en 2020, par rapport aux chiffres d’avant la pandémie, la fréquentation demeure 15% plus faible qu’en 2019. «Nous couvrons nos besoins pour un tiers via nos recettes, et pour deux tiers grâce au Canton et à la Confédération. Et ces 15% de moins, c’est l’équivalent de plusieurs millions de francs en moins. Nous sommes en négociations avec nos partenaires pour qu’ils prennent en charge ces montants.»