En 2022, le quota de femmes dirigeants était de près de 30%

Suisse : En 2022, moins d’une entreprise sur trois était dirigée par une femme

Une enquête de la société CRIF montre qu’en dix ans, la part de femmes dirigeant des entreprises ainsi que leur présence dans des conseils d’administration ont augmenté. En 2022, elles étaient respectivement de 27,8% et 23,9%.

Il existe de fortes disparités selon les branches quant à la féminisation des postes de direction. (image d’illustration). Getty Images

La société CRIF SA, leader en Suisse des services d’information pour les entreprises et les particuliers, a examiné l’évolution de la proportion de femmes à des postes de direction et dans les conseils d’administration (CA) des entreprises suisses entre 2012 et 2022. «La part des femmes dirigeantes est de 27,8% en 2022, contre 23,8% il y a dix ans. La proportion de femmes siégeant dans les conseils d’administration est plus faible, à 23,9% aujourd’hui contre 20,5% en 2012», annonce-t-elle dans un communiqué de presse paru ce lundi.

Bien que la proportion de femmes ait augmenté, CRIF note qu’il existe non seulement des différences entre les cantons mais aussi de «fortes disparités» entre les branches.

1 / 2 Proportion femmes/hommes dans la direction CRIF/Capture d’écran Mandats dans des conseils d’administration, proportion femmes/hommes CRIF/Capture d’écran

Concernant les cantons d’abord, Argovie compte «la plus forte proportion de femmes cadres dirigeantes, qui s’établit à 30,5%». Suivent Appenzell Rhodes-Extérieures (29,7%) et Thurgovie (29,6%). Le canton de Neuchâtel ferme le classement avec une proportion de femmes à un poste de direction de 23,8%.

«Avec 25,5%, le canton de Bâle-Ville compte la plus forte proportion de femmes dans les conseils d’administration de Suisse. Il est suivi par les cantons d’Argovie avec 25,3% et de Zurich avec 24,9%», poursuit la CRIF. La plus faible proportion de femmes dans les CA a été enregistrée dans le canton de Zoug (18,9%).

Des disparités entre les branches

La CRIF relève enfin l’existence «de fortes disparités concernant la féminisation des postes de direction» selon les branches. «Les femmes sont les plus représentées dans les activités vétérinaires avec 53,2%. L’action sociale (51,8%) et les services à la personne tels que les salons de coiffure et de beauté (51,4%) enregistrent un nombre de femmes dirigeantes supérieur à la moyenne», note la société. À l’inverse, elles sont moins présentes dans des postes de direction dans les secteurs du génie civil (13,8%), de l’approvisionnement énergétique (14%) et de la fabrication de machines (14,6%).

1 / 2 CRIF/Capture d’écran CRIF/Capture d’écran

Une réalité qui se retrouve aussi dans les CA. «Les femmes sont les plus représentées dans la prestation d’autres services à la personne (salons de coiffure et d’esthétique) avec une part de 63,3%. Un nombre de femmes supérieur à la moyenne ont également des mandats dans les CA de l’industrie de l’habillement (57,5%) et dans les activités vétérinaires (48,3%).»