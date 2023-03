En 2022, neuf émissions de radio et TV ont violé le droit

Une perte de confiance qui «donne à réfléchir»

«La perte de confiance dans la politique, la science, les médias ainsi que dans autrui donne à réfléchir», écrit en préface du rapport Mascha Santschi Kallay, la présidente de l’AIEP. Rappelant que «la confiance ne se décrète pas par les autorités ni ne peut être exigée en vertu d’un quelconque statut», elle souligne que «le «quatrième pouvoir» doit être non pas à son propre service ou au service des trois autres pouvoirs officiels de l’État, mais bien au service de la population». Et de conclure: «Quiconque ne s’emploie pas à gagner la confiance de toutes et tous par une action sincère et bienveillante accepte qu’une partie importante du public se détourne et aille voir ailleurs».