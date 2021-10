Suisse : En 2022, près d’une prime maladie sur deux continuera d’augmenter

La baisse moyenne annoncée par l’Office fédéral de la santé publique ne concernera pas tout le monde en Suisse. Un quart des assurés subiront même une hausse de plus de 2%.

Fin septembre, l’Office fédéral de la santé publique annonçait une baisse moyenne des primes maladie de 0,2%. Du jamais vu depuis 2008. Mais dans les faits, 40% des primes – soit près de 84’000 primes – continueront d’augmenter, explique le site bonus.ch dans un communiqué diffusé mardi. La hausse sera même parfois abrupte: 25% des primes augmenteront de plus de 2% et 10% bondiront de plus de 4%.

Dans le canton de Vaud, la prime 2022 la plus haute, pour un adulte sans couverture accident et avec une franchise de 300 francs, dépasse les 723 fr. 60 (Galenos, modèle traditionnel). La moins chère, selon le site comparatif? 413 fr. 70 (Assura, modèle d’assurance QualiMed Médecin de famille). À Genève, la différence entre la prime la plus haute (995 fr. 40, modèle traditionnel) et la plus basse (438 fr. 50, modèle réseau de soins) dépasse les 550 francs.