En 2022, le nombre d'appels au 147 a presque doublé

Suisse : En 2022, Pro Juventute a enregistré un «triste record»

«Sept ou huit consultations par jour pour des pensées suicidaires: tel est le triste record du [numéro] 147» en 2022, révèle ce lundi Pro Juventute dans un communiqué de presse. Un chiffre qui a presque doublé par rapport à avant la pandémie de coronavirus (trois à quatre consultations), déplore la fondation. Les interventions de crises sont aussi en hausse: il y en a eu 100 entre le début janvier et la fin août 2022, contre 57 pour la même période en 2019.

Pour Pro Juventute, cette hausse des chiffres s’explique par la «mutlicrise». «Pandémie de coronavirus, crise climatique, guerre en Ukraine, inflation, injustice sociale: les crises s’entremêlent et affectent les enfants et les jeunes dans une période particulièrement vulnérable de leur vie, au cours de laquelle divers changements se produisent», explique l’organisation. De plus, «la multicrise actuelle est rendue omniprésente par les réseaux sociaux».