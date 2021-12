ONU : En 2022, une personne sur 29 aura besoin d’aide humanitaire

Il faudra à l’ONU au moins 41 milliards de dollars en 2022 pour secourir 183 millions de personnes parmi les plus vulnérables, dans un monde ravagé par le Covid-19, les conflits et le changement climatique.

Le grand rapport annuel de l’OCHA paru jeudi dresse un long catalogue de cette misère, où l’Afghanistan, l’Éthiopie et la Birmanie figurent en bonne place au côté du changement climatique. Sans oublier la pandémie de Covid-19, qui entrera en début d’année prochaine dans sa troisième année et a déjà fait plus de cinq millions de morts officiellement, probablement deux à trois fois plus selon l’OMS.