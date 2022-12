Guerre en Ukraine : En 2023, l’aide militaire de Londres à Kiev sera au moins maintenue

Selon Rishi Sunak, «la première chose à faire est de s’assurer que nous fournissons une aide militaire plus importante à l’Ukraine et que cette aide militaire évolue pour répondre à la situation à laquelle nous sommes maintenant confrontés».

Rishi Sunak est arrivé, lundi, en Lettonie, où il doit, avec les représentants des autres pays participant à la Force expéditionnaire conjointe (JEF) – soit le Danemark, la Finlande, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège – discuter de l’aide précise à fournir à l’Ukraine face à l’invasion russe. Intervenant via visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a «exhorté» ces hauts responsables à «tout faire pour précipiter la défaite des occupants».

Selon Rishi Sunak, «la première chose à faire est de s’assurer que nous fournissons une aide militaire plus importante à l’Ukraine et que cette aide militaire évolue pour répondre à la situation à laquelle nous sommes maintenant confrontés. Cela signifie plus de systèmes de défense antiaérienne, plus d’artillerie, plus de véhicules blindés. Pour sa part, le Royaume-Uni s’est engagé à égaler, l’année prochaine, voire à dépasser les 2,3 milliards de livres (2,6 milliards de francs, ndlr) d’aide que nous avons fournies cette année et j’espère encourager les autres pays autour de cette table à faire tout ce qu’ils peuvent pour poursuivre leur soutien», a-t-il déclaré dans un bref discours.