En suisse, l’arnaque à l’annuaire fait encore des victimes

«On m’avait prévenu que ça pouvait arriver, et pourtant j’ai failli me faire avoir», témoigne un entrepreneur chaux-de-fonnier. La semaine passée, il a reçu un courrier ressemblant à s’y méprendre à un document officiel de la Confédération. Il était correctement rédigé dans les trois langues nationales, adressé au nom de sa société et il faisait même mention de son inscription au Registre du commerce. Il était assorti d’une facture de presque 600 francs. «C’est en y regardant de plus près que j’ai compris qu’il s’agissait d’une arnaque à l’annuaire», poursuit le directeur.