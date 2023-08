France voisine: En 2023, le nombre de loups a explosé en Haute-Savoie

Cette année, le nombre de loups a pratiquement doublé en Haute-Savoie. Alors que le Département français en comptait entre 40 et 60 l’an dernier, cet hiver, la population a atteint entre 80 et 105 individus. Il en va de même pour le nombre de meutes qui est passé de 7 à 13 (plus trois à confirmer). Dans un communiqué, mardi, les autorités constatent que «le loup poursuit son expansion géographique, et se retrouve désormais sur la quasi-totalité du département, à l’exception de l’avant-pays.»