Trafic aérien : En 2023, le nombre de passagers aura retrouvé son niveau d’avant-crise

Le transport de personnes va mettre deux ans avant de surmonter les effets de la pandémie de coronavirus, a estimé mercredi l’IATA.

Cette année, le nombre de passagers transportés dans le monde devrait représenter 52% du niveau d’avant-crise et monter à 88% en 2022, selon les projections de l’organisation.

Il devrait dépasser en 2023 son niveau de 2019 (105%) et atteindre 5,6 milliards de passagers à la fin de la décennie, à la faveur d’une croissance annuelle de 3,9% entre 2025 et 2030.

Croissance de 3,2% par an

L’évolution sera différente selon les régions du monde, emmenée par l’Asie-Pacifique (+5,4% de croissance annuelle attendue), et l’Afrique-Moyen-Orient (+5%) quand l’Europe occidentale devrait croître de 2,3% par an et l’Amérique du Nord de 1,5%.