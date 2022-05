Energie: En 2023, l’électricité pourrait coûter six fois plus cher

Énergie : En 2023, l’électricité pourrait coûter six fois plus cher

Primeo Énergie annonce une hausse des prix de l’électricité l’année prochaine. Dans la «Basler Zeitung», Tobias Andrist, CEO d’Elektra Baselland, évoque une situation «extrême».

En 2023, la Suisse connaîtra un tournant dans les tarifs de l’énergie. Les prévisions laissent en effet penser que l’époque de l’électricité bon marché est terminée. Le fournisseur suisse Primeo Énergie a d’ores et déjà annoncé que 2023 serait «une année de hausse des prix record».

«Pour les clients de l’approvisionnement de base, nous prévoyons aujourd’hui une augmentation des prix de 20 à 25%», annonce son porte-parole, Jo Krebs, dans la «Basler Zeitung». Et les clients dont les besoins dépassent les 100’000 kilowattheures devraient être encore plus touchés. «Ici, les augmentations de prix sont plusieurs fois supérieures à 25%. Il y a déjà des entreprises qui paient six fois plus», poursuit Cédric Christmann, directeur de Primeo Énergie. Ce dernier note encore que les commerçants ont déjà «plus de mal à faire face à l’augmentation massive des coûts de l’électricité».