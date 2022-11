Prévoyance : En 2023, vous pourrez verser un peu plus sur votre troisième pilier

Le Parlement envisage de plus que doubler la mise maximale pour celles et ceux qui cotisent déjà au 2e pilier.

La hausse peut sembler modeste, mais elle est plus importante que les adaptations qui ont été menées les années précédentes. Le maximum n’avait pas bougé entre 2021 et 2022. Avant cela, le montant évoluait encore plus faiblement, de +115 francs entre 2018 et 2022 pour le montant sans cotisation au 2e pilier.