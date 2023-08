Mondiaux de cyclisme: En 2024 à Zurich, les punchers seront servis

David Lappartient, président de l’UCI: «Très heureux d’être à Zurich en 2024»

«L'UCI et moi sommes très heureux d'être à Zurich l'année prochaine. D'abord: bravo à l’Écosse pour avoir organisé cette année le plus grand événement cycliste de tous les temps. L'année prochaine, je suis très content que Zurich et les collines alentours soient l'hôte de ces courses magnifiques. C'est un endroit qui a une longue histoire dans le cyclisme, avec le très réputé Grand Prix de Zurich, mais aussi une ville qui a reçu déjà trois fois les Mondiaux il y a très longtemps: en 1923, 1929 et 1946.

Pour l'UCI, cette épreuve est le sommet de la saison cycliste. Et la course en ligne des Mondiaux est le moment où il y a le plus de spectateurs au bord des routes et le plus de téléspectateurs devant leur TV. On vient de vivre une des plus belles courses en ligne de tous les temps à Glasgow... C'est toujours une épreuve où les coureurs écrivent la légende et j'espère que ce sera le cas l'année prochaine. Ces Mondiaux auront lieu à Zurich, le pays de la maison de l'UCI, et c'est super d'y revenir.»