Education: En 2029, la Suisse comptera 1 million d’écoliers

Éducation : En 2029, la Suisse comptera 1 million d’écoliers

D’après la «NZZ am Sonntag», cette évolution implique non seulement un manque d’enseignants mais aussi de locaux. Les communes cherchent des solutions.

Les conséquences de cette évolution sont un manque non seulement d’enseignants mais également de locaux à disposition, révèle la «NZZ am Sonntag» (article payant). D’après les calculs du journal, les besoins sont importants et ne se répartissent pas uniformément sur le plan géographique (voir encadré). Les communes en pleine croissance devront prévoir 3000 classes supplémentaires au cours des dix prochaines années. Si toutes ces constructions représentent de nouveaux bâtiments, cela équivaut à 200 nouvelles écoles primaires et secondaires et 250 nouveaux jardins d’enfants.