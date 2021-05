Composition des ménages : En 2050, les Suisses vivront surtout seuls ou à deux

L’Office fédéral de la statistique a publié un dossier sur l’évolution historique de la taille des ménages en Suisse et esquisse des perspectives d’avenir à l’horizon 2050.

Familles moins nombreuses

En 1920, la catégorie «6 personnes ou plus» était encore la plus nombreuse dans le recensement de la composition des ménages. Depuis les années 1960, le nombre de ménages composés d’une seule personne a explosé. «En près d’un siècle, le nombre de ces ménages a quadruplé, alors que la population a un peu plus que doublé», relève l’OFS pour étayer le constat.

Selon l’OFS, la tendance va se poursuivre (voir graphique ci-dessous). Et elle ne s’explique pas par une propension inédite des Suisses pour le célibat ou la vie sans enfants, non; elle répond à certaines constatations démographiques. D’abord, ces prochaines années, de nombreux jeunes vont continuer à quitter le domicile de leurs «boomers» de parents, ce qui laissera ces derniers dans des ménages à deux, voire seuls s’ils sont séparés ou si l’un des parents est veuf ou veuve.

Toujours plus seuls

De plus, «la fécondité relativement basse observée chez les jeunes générations aura pour conséquence l’accroissement des ménages de petite taille formés de jeunes adultes», note l’OFS. Le pourcentage des ménages d’une personne augmentera de 36% en 2020 à 38% en 2050. La part des ménages de deux personnes se stabilisera vers 33% et la proportion des ménages de trois personnes ou plus diminuera quant à elle de 31% à 29%», estime l’institut de statistique.

Mais, si la proportion baisse, le nombre absolu de ménages avec trois personnes ou plus devrait continuer à augmenter légèrement, notamment via l’immigration de couples avec enfants.

Denses cantons urbains

Des différences régionales sont aussi constatées par l’OFS. Le nombre de ménages devrait croître sensiblement dans les cantons de Vaud, Genève, Zurich, Argovie et Zoug. À l’inverse, il devrait rester stable dans ceux de Neuchâtel, Bâle-Ville, Glaris et dans les Grisons. Il pourrait même diminuer légèrement au Tessin.

Quant à la taille moyenne des ménages, elle devrait baisser, logiquement, dans les cantons où elle est actuellement le plus élevée, comme le Valais, les Grisons, Fribourg ou le Jura. Au niveau national, la moyenne devrait passer de 2,2 personnes par ménage en 2020 à 2,15 en 2050. Les cantons où elle sera le plus faible seront le Tessin (2,00) et Neuchâtel (2,03); ceux où elle sera le plus élevée seront Genève (2,39) et Appenzell Rhodes-Intérieures (2,31).