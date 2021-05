Vaud - «En 40 ans de permis, jamais vu un machin pareil»

Un lecteur s’est arrêté, éberlué, le long d’une route à Essertes (VD) mardi après-midi: un convoi de plusieurs dizaines de mètres de long était stationné, attendant de pouvoir reprendre la route à des heures plus calmes. «C’est le plus gros convoi que j’aie vu de ma vie, et pourtant j’ai 40 ans de permis de conduire derrière moi, rigole ce motard. C’était tellement impressionnant! Je me suis amusé à compter les pneus: 21 essieux à 8 roues pour l’élément central, plus un camion tracteur à 4 essieux et deux camions pousseurs à 4 essieux, soit 12 roues chacun: ça fait 204 pneus au total! J’aurais bien aimé le voir rouler…»