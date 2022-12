En six mois, il commet 15 vols dans toute la Suisse

Ainsi, il a sévi dans les Coop de Sugiez (FR), Bâle, Chavornay (VD), Colombier (NE), Utzenstorf (BE), Bettlach (SO), Steffisburg (BE), Neuenhof (AG) et Berne, ainsi que dans les magasins Otto’s à Romont (FR) et Rio à Buchs (SG), sans oublier une droguerie à Uetendorf (BE). Reconnu coupable pour au moins une quinzaine de méfaits, le Ministère public fribourgeois l’a condamné à six mois de prison ferme. Cumulée, la valeur totale des produits qu’il a volés avoisine les 10’000 francs.