Martigny (VS) : En à peine trois jours, dix chiots ont pointé leur truffe à la Fondation Barry

Rangoon et Baltic ont donné naissance, au total, à trois femelles et sept mâles. Le public pourra les admirer dans un mois.

Les petits nouveaux, entre tétée et gros dodo.

Rangoon et Baltic, deux chiennes issues de l’élevage de la Fondation Barry, à Martigny (VS), ont eu leurs petits presque en même temps. C’est Rangoon, âgée de 5 ans et demi, qui a été la première à mettre bas. Le 5 mars, elle a donné naissance à une petite femelle qui a pour père Alpine Dream Dallas. Le nom qui lui sera choisi commencera par la lettre K.