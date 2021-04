Arrivés sur place, les Béninois comprennent qu’une nouvelle série de tests les attendent. Mais organisés, cette fois-ci, par le pays hôte, la Sierra Leone. Et là, surprise! Moins d’une heure avant le coup d’envoi, six joueurs, non des moindres, apprennent qu’ils seraient positifs et qu’ils ne peuvent, par conséquent, pas participer à la rencontre. De rencontre, il n’y aura finalement pas, les visiteurs ayant refusé de quitter leur bus pour prendre le chemin du terrain.