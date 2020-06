Mort de George Floyd

En Allemagne, des clubs se mobilisent contre le racisme

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ont tenu à monter leur solidarité avec les manifestations à travers le monde.

Les joueurs des deux équipes les plus riches et les plus titrées du football allemand sont arrivés à l’échauffement de cette 30e journée avec des t-shirts évoquant le mouvement de protestation mondiale provoqué par le décès de George Floyd, un homme noir tué par la police lors d’une interpellation fin mai à Minneapolis aux États-Unis.

«C’est un message très clair du club», a expliqué l’entraîneur Hansi Flick, «il est extrêmement important dans la situation actuelle d’attirer l’attention là-dessus. De nos jours, on ne devrait plus avoir à en parler, mais ce n’est malheureusement pas le cas, parce qu’il y a encore beaucoup d’idiots qui réagissent autrement».

Genou à terre

Dortmund, qui jouait à domicile et toujours à huis clos contre le Hertha Berlin, s’est lui échauffé avec des t-shirts noirs portant deux inscriptions: «No Justice, No Peace», un slogan des manifestants aux États-Unis, et les mots «Black, White, Yellow, Red» barrés et soulignés du mot «Human».