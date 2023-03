Salaires: En Allemagne, une «méga-grève» rarissime dans les transports

«Mega-Streik»

Contrairement à des pays comme la France, un tel mouvement unitaire entre les syndicats EVG et Ver.di, représentant respectivement 230’000 salariés des sociétés ferroviaires et 2,5 millions d’employés des services, est extrêmement rare.

Cette «Mega-Streik» (méga-grève) -comme l’ont déjà baptisée les médias allemands- touche un pays où les prix se sont envolés depuis plus d’un an, avec une inflation qui a atteint 8,7% en février. Les syndicats demandent plus de 10% de revalorisation salariale. Les employeurs (États, communes, entreprises publiques) proposent une augmentation de 5% avec deux versements uniques de 1000 et 1500 euros.