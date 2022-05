Kylian Mbappé trouve le football européen meilleur

Kylian Mbappé : «En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe»

L’attaquant français du PSG a déclaré que, si les sélections européennes ont triomphé lors des derniers Mondiaux, c’est parce qu’il y a «des matches de haut niveau tout le temps».

«L’avantage qu’on a, nous les Européens, c’est qu’on joue toujours entre nous et on a des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations», a déclaré la star de 23 ans lors d’un entretien en français diffusé lundi soir par la chaîne TNT Sports.

«Toujours les Européens qui gagnent»

«Quand on arrive à la Coupe du monde on est prêts. Le Brésil et l’Argentine n’ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe», a-t-il insisté, en répondant à une question sur les favoris du Mondial 2022, au Qatar. «C’est pour ça que les dernières Coupes du monde, quand vous regardez c’est toujours les Européens qui gagnent», a conclu Mbappé, sacré champion du monde à 19 ans avec les Bleus en 2018.