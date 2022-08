Elections: En Angola, le président Lourenço en tête dans un scrutin serré

Élections : En Angola, le président Lourenço en tête dans un scrutin serré

À plus de 97% des bulletins dépouillés, le MPLA, ancien tout-puissant parti unique dirigeant l’Angola depuis 1975, se maintient en tête avec 51,07% des voix, selon la commission électorale. Aux élections de 2017, il l’avait emporté haut la main avec 61% des voix. En 2012, il avait rassemblé 71,84% des votes. Il n’y a pas d’élection présidentielle en Angola. Selon la Constitution, la tête de liste du parti qui remporte les législatives est investie chef d’État.

Dans ce scrutin, le plus serré jamais connu dans le pays, l’opposition, incarnée par Adalberto Costa Junior, est en passe de réaliser un score historique. L’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, l’Unita, remporte pour l’instant 44,05% des votes. Un bond par rapport aux 26,67% de 2017.

«Nous n’encourageons pas à la rébellion»

Les résultats avaient été contestés lors des précédentes élections. L’opposition et une partie de l’opinion publique craignaient de possibles fraudes. Mais le scrutin s’est déroulé «dans le respect des exigences internationales», selon les observateurs indépendants de la Communauté de pays de langue portugaise (CPLP).

Promesses de réformes

«Nous attendons les vrais résultats, j’ai encore de l’espoir», a confié plus tôt à l’AFP José Vieira Manuel, 28 ans, ingénieur à Luanda et partisan de l’Unita. Sur des promesses de réformes, l’opposant réputé bon orateur séduit une jeunesse urbaine moins attachée au MPLA que ses aînés et qui hérite d’un pays miné par des décennies de corruption sous la présidence de José Eduardo dos Santos (1979-2017).