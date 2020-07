Royaume-Uni

En août, du lundi au mercredi, tous les repas au resto seront moitié prix

Une mesure originale sera financée par le gouvernement pour relancer la consommation dans les restaurants britanniques.

Les pubs et restaurants viennent à peine de rouvrir au Royaume-Uni qu’ils ont appris ce mercredi la nouvelle d’un sacré coup de pouce que veut leur offrir le gouvernement. C’est le chancelier conservateur Rishi Sunak qui l’a annoncé devant le Parlement, parmi les mesures chiffrées à 30 milliards de livres pour relancer et soutenir l’économie britannique.

«J’annonce aujourd’hui que pendant le mois d’août, les repas pris du lundi au mercredi seront facturés avec un rabais de 50%, y compris pour les enfants, avec une limite maximale de 10 livres par personne. Les restaurants pourront s’enregistrer sur un site internet et, chaque semaine, ils pourront demander à récupérer l’argent offert pour les rabais. Ils l’auront sur leur compte en banque dans les cinq jours ouvrables», a-t-il détaillé devant un Boris Johnson à la mine satisfaite.

Intérêt chez les restaurateurs…

«Ce moment est unique et nous devons être créatifs», a-t-il ajouté. Comme le précise la BBC sur son site, le rabais s’appliquera pour un nombre illimité de fois sur les repas et les boissons, à l’exception des boissons alcoolisées. Par ailleurs, l’offre ne s’appliquera pas pour les plats à l’emporter. N’importe quel restaurant pourra s’inscrire au programme. Même les chaînes de fast-food.

Le coût de la mesure est estimé à 500 millions de livres. Parallèlement, le gouvernement a annoncé une réduction de la TVA sur les domaines des loisirs, de la restauration et de l’hôtellerie. La taxe passera pour une période de six mois de 20% à 5%. La plupart des restaurateurs interrogés par les médias anglais se sont montrés intéressés par la mesure. Des détails sur la façon dont elle sera mise en place seront dévoilés la semaine prochaine.

… et quelques critiques ailleurs

Bien sûr, l’annonce aura aussi attiré son lot de critiques ou de remarques ironiques. Sur Twitter, on a par exemple pu lire un Britannique déçu de découvrir que le gouvernement avait prévu de mettre en place un «Meal Deal» plutôt qu’un «New Deal», en référence aux gigantesques plans de relance économique des États-Unis après la Grande Dépression. Pour d’autres, la mesure ne profitera pas à ceux qui en ont le plus besoin. «Certains n’ont même plus assez d’argent pour acheter de quoi se nourrir à la maison…»