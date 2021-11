Italie : En approche de la Sicile, le Sea-Eye 4 demande à pouvoir accoster

Le navire humanitaire allemand a 800 migrants à son bord, après plusieurs opérations de sauvetage en Méditerranée ces derniers jours.

Parmi les survivants à bord du Sea-Eye 4, on compte des enfants, des femmes enceintes et des personnes blessées, a annoncé vendredi l’ONG allemande Sea-Eye.

«En 48 heures à peine, notre équipage a sauvé plus de 800 personnes», a tweeté l’ONG allemande Sea-Eye dont le navire Sea-Eye 4 approchait vendredi de la Sicile. «Parmi les survivants il y a des enfants, des femmes enceintes et des personnes blessées.» «Pour tous, il faut mettre fin immédiatement à la situation exceptionnelle à bord. Nous avons besoin d’un port sûr!» poursuit l’organisation.

Le Sea-Eye 4, aidé par le navire Rise Above de l’organisation Lifeline, avait dans un premier temps porté assistance mercredi à 397 personnes en détresse lors de six opérations distinctes, avait expliqué jeudi Sea-Eye dans un communiqué, en annonçant avoir mis le cap sur l’île italienne de Lampedusa. Un deuxième sauvetage a ensuite dû être mené jeudi auprès d’une embarcation en bois sur laquelle se trouvaient 400 personnes et qui, victime d’une voie d’eau, menaçait de sombrer. Les secours maltais, pourtant situés dans la zone, n’ont «répondu à aucun des appels à l’aide», avait poursuivi Sea-Eye.

«L’état d’urgence est désormais en vigueur sur le Sea-Eye 4», mis à l’eau au printemps et qui compte 24 membres d’équipage, et tout retard dans l’attribution d’un port sûr «met en danger la santé et la vie des personnes secourues et de notre équipage», avait ajouté l’ONG.