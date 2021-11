Sport : En Arabie saoudite, les footballeuses libres de rêver

Pendant longtemps, les Saoudiennes étaient interdites de taper dans le ballon rond.

Ryad, critiqué pour sa répression implacable de la société civile, tente d’adoucir son image à l’international sous l’impulsion du prince héritier Mohammed ben Salmane, dirigeant de facto du royaume depuis 2017. Il a notamment réduit les pouvoirs de la police religieuse, autorisé les Saoudiennes à conduire et, en janvier 2018, à se rendre au stade pour regarder un match de football . L’Arabie saoudite souhaite désormais renforcer sa sélection féminine dans l’espoir de participer à des compétitions internationales, alors que la sélection masculine, les Faucons verts, a déjà disputé cinq Coupes du monde.

Farah Jafri, 18 ans, espère devenir joueuse professionnelle. Elle est l’une des 30 footballeuses sélectionnées parmi 400 candidates pour former l’équipe nationale, selon les responsables saoudiens. «Au début de mon parcours footballistique, j’ai rencontré des difficultés (...) mais ma famille et mes amis m’encourageaient beaucoup», raconte à l’AFP la jeune femme, qui rêve de jouer pour le club anglais de Manchester City et de représenter son pays lors de la Coupe du monde.