Coronavirus : En attendant les vaccins, de nouvelles restrictions

À Toronto, en Irlande du Nord ou encore en Californie, des mesures sont mises en place pour éviter la propagation du virus.

Autre lueur d’espoir: les personnes contaminées sont très peu susceptibles de contracter de nouveau la maladie dans les six mois suivant l’infection, selon une étude de l’université britannique d’Oxford et des hôpitaux universitaires d’Oxford présentée vendredi.

Un des fils Trump positif

La plus grande ville du Canada, Toronto, et une grande partie de sa banlieue seront placées en «confinement» à partir de lundi.

Aux États-Unis, l’épidémie est en phase «exponentielle», avec plus de 197.000 nouveaux cas et 1800 morts sur 24 heures vendredi. La veille, le pays avait déploré plus de 2200 morts en une journée, un seuil qui n’avait plus été atteint depuis des mois.