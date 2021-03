Carla Moreau : «En aucun cas j’ai souhaité du mal»

Accusée d’avoir recours à la sorcellerie pour nuire à ses collègues, Carla Moreau affirme avoir été manipulée par sa voyante.

«En aucun cas j’ai souhaité du mal. J’étais contrainte de dire des choses sur Maeva et d’autres», a affirmé l’ancienne coiffeuse qui se sentait prise dans un engrenage. Aujourd’hui, Carla s’est réconciliée avec Maeva. «Cela a été compliqué pour elle tout ça, mais une fois que j’ai pu discuter avec elle et lui dire ce qui s’était passé elle a compris», a précisé la Française qui s’est excusée auprès des candidats des «Marseillais» qui avaient été touchés par cette histoire. «C’est ma famille et je comprends qu’ils ont pu être énervés. Je veux qu’ils comprennent que je ne leur souhaitais pas du mal et que cette femme ne pouvait pas vraiment leur jeter un sort», a-t-elle expliqué. Soulagée d’avoir pu donner sa version des faits, Carla a récemment porté plainte contre sa voyante et veut maintenant démarrer «une nouvelle vie».