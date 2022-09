Polémique : En Autriche, même les morts touchent la prime contre la vie chère

La prime de 500 euros par adulte et de 250 euros par enfant est accordée depuis début septembre «à tous ceux qui peuvent justifier d’une résidence principale régulière en Autriche» pendant une durée d’au moins six mois en 2022, a expliqué à l’AFP une porte-parole du ministère de l’Environnement, Martina Stemmer. En conséquence, elle est versée à toutes les personnes décédées qui figurent encore dans le registre des impôts et «il n’est légalement pas possible de la récupérer», précise le ministère.