Football - En Autriche, un Suisse est en feu total

Si vous êtes un fin connaisseur du football suisse, le nom d’Haris Tabakovic vous est sûrement familier. Cet attaquant soleurois, aujourd’hui âgé de 27 ans, a évolué en Suisse de 2012 à 2017. Entre Young Boys, Wil et Grasshopper, il affiche 56 matches de Super League et 24 de Challenge League, pour 14 buts. Tout sauf des statistiques de cador pour un avant-centre.

Quatre ans plus tard, le même Tabakovic s’est transformé en serial buteur. L’ex-international M21 suisse (15 sélections, 6 buts) évolue désormais à l’Austria Lustenau, pensionnaire de deuxième division autrichienne. Depuis la reprise de la compétition, le 17 juillet, il a déjà trouvé le chemin des filets à sept reprises… en trois matches! Le tout en 210 minutes de jeu, soit une réalisation toutes les demi-heures, en moyenne.

Le festival a commencé en Coupe, contre le FC Wels: un but et une qualification (victoire 3-1) pour le deuxième tour. Une semaine plus tard, lors de l’entame du Championnat, il s’est offert un doublé face à Graz (2-1). Avant de mettre au supplice Lafnitz à l’occasion de la 2e journée: quatre réalisations (4-1)! Vous l’aurez compris, le Suisse a pour l’instant inscrit la totalité des buts de l’Austria Lustenau en Championnat cette saison. Impressionnant.