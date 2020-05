Football

En Autriche, une équipe dénoncée par ses rivaux

Le LASK Linz est accusé par ses concurrents de ne pas avoir respecté les consignes sanitaires à l'entraînement. Le club a répliqué en dénonçant une intrusion par effraction...

Depuis le 20 avril, les clubs autrichiens ont été autorisés à reprendre l’entraînement. Mais uniquement selon des règles sanitaires strictes et par groupe de six joueurs maximum, ce qui n’est certes pas fait pour renforcer la cohésion collective mais répond à une obligation légale de contenir la pandémie de coronavirus.

Or c’est pour avoir supposément bafoué ces règles de prudence que Linz a été dénoncé par les autres clubs de première division.

Allez savoir pourquoi, les images du délit, prises évidemment à l’insu de Linz et de ses employés, ont ensuite envoyées aux onze autres clubs, lesquels, tous scandalisés, n’ont pas manqué de se plaindre publiquement et de dénoncer ce scandale. «Nous sommes choqués et stupéfaits», a commenté Stephan Reiter, directeur commercial du Red Bull Salzbourg, tenant du titre, qui regrette que tous les clubs «ne soient pas conscients» de leur «grande responsabilité» dans les conditions actuelles.