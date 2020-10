Jeux vidéo : En avant la musique pour les streamers de Twitch

Les habitués pourront bientôt agrémenter leurs interventions sur la plateforme en puisant dans un catalogue gratuit d’un million de morceaux.

Fini le casse-tête pour trouver de la musique libre de droits et surtout de risquer la suspension de sa chaîne Twitch. La plateforme de directs vidéo d’Amazon a en effet préparé un catalogue accessible sous le nom de Soundtrack by Twitch. Au total, plus d’un million de titres seront disponibles gratuitement dans un canal séparé. Les streamers pourront choisir parmi un ensemble de stations et de listes de lecture organisés par le personnel de Twitch, par thème ou par genre – comme «Just Chilling» ou «Lofi Hip Hop/Beats» ou «Rap» par exemple. Lorsqu’une musique tirée du catalogue sera diffusée pendant un direct, les spectateurs verront apparaître un widget avec un lien vers la page Spotify et la chaîne Twitch du musicien. L’intégration des morceaux sera compatible avec le logiciel de diffusion OBS sur PC, Twitch Studio et bientôt Streamlabs OBS. Pour l’instant, il faut d’abord passer par une liste d’attente pour espérer en bénéficier.