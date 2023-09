Le chien du voisin pète et ronfle pendant un vol de 13h

Gill et Warren Press se souviendront longtemps de leur vol entre Paris et Singapour de juin dernier. Le couple néo-zélandais, qui avait acheté des billets d’avion en classe économique premium, a découvert que son voisin de vol allait voyager avec un chien à ses pieds. Une présence tout à fait réglementaire, l’animal ayant pour mission d’apporter un soutien émotionnel à son propriétaire, selon Gill Press. Oui mais voilà: le couple a rapidement constaté que le bouledogue en question était loin de passer inaperçu: il ronflait à tout rompre et bavait profusément.

Et le vol devait durer 13 h. «Il faut que tu règles ça. On ne peut pas passer tout ce temps avec un chien à côté de nous», a lancé Gill à son mari, comme elle le raconte à Insider. Informée du problème, une hôtesse de l’air n’a pu que proposer aux deux voyageurs des sièges à l’arrière de la cabine, en classe économique classique. Les Press ont donc préféré rester à leur place, et on leur a servi le souper. Alors que le couple tentait de s’endormir, voilà que le chien du voisin s’est mis à lâcher des flatulences nauséabondes. C’en était trop pour les Néo-Zélandais, qui ont fini par se rabattre sur les sièges proposés par l’hôtesse de l’air.