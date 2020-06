Suivez-vous en balade

En balade le long du sentier des Toblerones

Chaque semaine, «20 minutes» vous emmène en vadrouille à travers la Suisse romande. Dans cet épisode, le sentier des Toblerones.

Depuis le point de vue panoramique de «La Dunanche», au-dessus du village de Bassins (VD), le sentier serpente dans la forêt. Il permet de rejoindre Prangins, 17 km plus bas. La végétation a aujourd’hui envahi les toblerones. La balade oscille entre contemplation pastorale et leçon d’histoire. Le tracé s’étend jusqu’au village de Vich et son église du 12ème siècle. Deux curiosités de l’histoire militaire suisse s’offrent également au promeneur: la Villa Rose et la Villa Verte. Ces deux fausses maisons sont en réalité des bunkers datés du conflit de 1939-45. Ces fortins camouflés, tout en trompe-l’oeil, peuvent être visités. A Gland, ne manquez pas la vue magnifique sur le lac. Une fois franchie une volée de marches à travers la forêt, un dernier obstacle se jette presque dans l’eau. Une échelle permet d’accéder à une plateforme depuis laquelle le Léman se donne des airs de Méditerranée.