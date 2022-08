Tennis: En bikini sur son accréditation officielle

Tout d'abord, ôtons un doute: oui, Eugenie Bouchard est encore une tenniswoman professionnelle. La Montréalaise de 28 ans, révélation de l'année pour la WTA en 2013, avait même été 5e joueuse mondiale la saison suivante. Elle avait notamment joué deux demi-finales en Grand Chelem en 2014, en Australie et à Roland-Garros, et perdu en finale de Wimbledon la même année.

Mais celle qui a déjà glané plus de 6 millions et demi sur le circuit joue encore quelques fois. L'an passé, elle avait été éliminée lors des qualifications de l'Open d'Australie et c'était un peu tout, à part une finale en mars au Mexique, à Guadalajara. Cette année, pas de trace d'activité de sa part sur le site de la WTA, mais elle a, comme souvent, fait parler d'elle sur les réseaux sociaux.