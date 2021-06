Mauro Poggia serre la vis - «Aucun faux pas ne sera toléré» en boîte de nuit

Le Chat Noir obligé de fermer

Depuis la réouverture des boîtes de nuit, plus possible pour les gérants d’officier en tant que bar. Or, pour des raisons éthiques ou sanitaires, certains ont préféré garder leur dancing fermé et exploiter les lieux uniquement à la manière d’un pub, comme au Chat Noir. «Bien que nous appliquions la distanciation sociale, le traçage et le port du masque, nos clients doivent fournir un pass Covid. Ca n’a pas de sens de nous soumettre aux mêmes règles. Dans notre cas, il n’y a pas la problématique de la promiscuité», regrette Guillaume Noyé. Une inégalité de traitement également relevée par Elisabeth Jaquet. «C’est injuste de ne plus laisser le choix. Pour des organismes culturels, comme la plupart de nos membres, il est difficile de mettre en place la logistique nécessaire à la réouverture.» Pour cette raison, la majorité garderont portes closes, sauf l’Audio qui a décidé de se jeter à l’eau jeudi.