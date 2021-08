Etats-Unis : En Californie, la guerre de l’eau aura bien lieu

Les restrictions d’utilisation de l’eau décidées en raison de la sécheresse persistante font monter la colère des agriculteurs et menacent l’approvisionnement en nourriture.

L’eau, l’eau, l’eau: dans la vallée agricole de Californie l’intérêt pour ce précieux liquide peut parfois tourner à l’obsession tant il manque cruellement en cette période de sécheresse. Cet été, le verger de l’Amérique s’est transformé en un champ de poussière brunâtre, où se côtoient arbres desséchés et cultivateurs exaspérés. Après plusieurs années de très faibles précipitations et un hiver particulièrement sec, l’Etat de l’Ouest américain a basculé dans une sécheresse exceptionnelle.

«Affamer le monde»

«Deux de mes puits se sont asséchés la semaine dernière» et «800 de mes hectares de luzerne sont en train de mourir», peste Nick Foglio, chez qui on exerce le métier d’agriculteur de père en fils depuis quatre générations. «En nous préoccupant du mauvais enjeu politique, nous allons simplement nous affamer et probablement affamer le reste du monde», fustige-t-il depuis un champ de Fresno.

«Situation catastrophique»

Avec le réchauffement climatique, l’intensité et la fréquence des épisodes de sécheresse risque encore d’augmenter, menaçant encore plus l’équilibre de la sécurité alimentaire. Nourrir l’Amérique dans ces conditions est un défi ambitieux. Mais cette région a peut-être déjà trouvé sa prochaine vache à lait: sous un soleil de plomb, des ouvriers installent et déballent de gros cartons au milieu de champs laissés en jachère. A l’intérieur, des milliers de panneaux solaires, et l’espoir de donner à une région à cran, un nouvel élan.