États-Unis

En campagne, Trump se veut optimiste

Le président américain a prédit dimanche un vaccin contre le coronavirus avant 2021 et annoncé un rebond de l'économie.

Adoptant une tonalité résolument optimiste, Donald Trump a prédit dimanche un vaccin contre le coronavirus d'ici à fin 2020 et une année 2021 «incroyable» sur le plan économique.

À six mois de l'élection présidentielle, le président américain, dont le manque d'empathie est très critiqué, ne s'est pas attardé sur le bilan de la pandémie qui a fait plus 67'600 morts aux Etats-Unis et qui a fait bondir les inscriptions au chômage à des niveaux inédits.