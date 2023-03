Credit Suisse: En cas de besoin, la BNS «mettra des liquidités à disposition»

La journée de mercredi a vu la valeur en bourse de Credit Suisse tomber à moins de sept milliards de dollars et son action chuter à un plus bas niveau historique, à 1,55 franc suisse.

«Credit Suisse satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d’importance systémique. En cas de besoin, la Banque nationale suisse mettra des liquidités à la disposition du Credit Suisse», ont affirmé la BNS et la Finma – le gendarme des marchés financiers suisses – dans un texte commun.

Les deux régulateurs du secteur bancaire sont sortis d’un long silence, au terme d’une journée qui a vu la valeur en bourse de Credit Suisse tomber à moins de sept milliards de dollars et son action chuter à un plus bas niveau historique, à 1,55 franc suisse. Une chute brutale déclenchée par le principal actionnaire de Credit Suisse, la Banque nationale saoudienne, qui a indiqué qu’elle ne mettrait pas plus d’argent au pot, mais surtout pour des raisons règlementaires.