Pénurie d’énergie en Suisse : En cas de black-out, les assurances risquent de ne pas payer les dégâts

Les dommages entraînés par des coupures de courant annoncées ne seront pas remboursés par les assurances – ni aux particuliers, ni aux entreprises suisses. De nombreux litiges sont à prévoir.

(Image d’illustration.) 20min/Matthias Spicher

C’est à la fin de l’hiver, en février ou mars prochains, que notre pays risque d’être confronté à des coupures d’électricité. Car la Suisse ne produit pas assez d’énergie en hiver. De plus, il reste incertain si nos voisins allemands et français pourront alors nous en livrer. Dès lors, la Confédération pourrait décider de faire des coupures contrôlées d’électricité de plusieurs heures, rappelle la «NZZ am Sonntag».

Particuliers et entreprises (lire encadré) feraient les frais de telles coupures – des dommages qui, de plus, ne seraient pas forcément remboursés par les assurances qui ne couvriraient que des dommages secondaires. En effet, il n’est guère possible de s’assurer contre des coupures de courant planifiées, puisque, comme argumentent les assureurs, on aurait pu s’y préparer. Et inutile de chercher à s’assurer maintenant. Helvetia avait proposé une véritable assurance black-out aux entreprises, mais l'a rapidement retirée du marché cet été, car elle n’était pas rentable, rapporte le journal zurichois.

«Berne devrait dédommager les entreprises»

«Pour l'instant, personne ne sait ce qui va se passer. Je ne sais pas, par exemple, si une assurance perte d’exploitation couvrirait les dommages causés par une pénurie d'électricité», déclare le conseiller national Fabio Regazzi (Centre/TI), président de l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et patron de l'entreprise familiale Regazzi SA à Gordola. Selon le Tessinois, de nombreux contentieux occuperont les tribunaux pendant des années. Et il estime que «mettre l'électricité à disposition est une tâche fondamentale de l’Etat. Je suis d’avis que l’Etat doit payer des dommages et intérêts aux entreprises s’il ne met pas suffisamment d’électricité à leur disposition.» Sans quoi, de nombreuses entreprises feraient faillite.

180 milliards de pertes

A l’Office fédéral de la protection de la population, on chiffre les dommages totaux possibles en cas de pénurie d’électricité durant plusieurs mois à 180 milliards de francs suisses. C'est près d’un quart du PIB (produit intérieur brut)

Les risques pour les particuliers et les entreprises - Dans les ménages, les aliments dans les frigos et congélateurs risquent d’être avariés en cas de coupure d’électricité trop longue. Et des poissons d’aquarium et autres reptiles périraient, note le journal zurichois. - Dans les entreprises, le risque est multiple: pertes de production, de matières premières et de revenus. Et cela même après une coupure brève ou une variation de tension, due à des instabilités du réseau électrique. Emmi, par exemple, indique que les produits laitiers qui se trouveraient dans ses installations au moment d’une coupure risquent de s’altérer ou de brûler. De plus, une fois le courant rétabli, il faut retirer les produits des installations qu’il faut ensuite nettoyer et stériliser pour atteindre l'état d'hygiène requis. Une procédure qui, selon le produit, peut prendre jusqu'à plusieurs heures avant que l'installation ne fonctionne à nouveau. - Dans la restauration, les coupures d’électricité, même annoncées à l’avance, peuvent paralyser les entreprises. Elles pourraient ainsi ne même plus ouvrir le soir, si c’est alors que les coupures auront lieu. Avec pour conséquences une baisse massive du chiffre d’affaires, puisque bien des établissements font la majeure partie de leur chiffre d’affaires le soir, note le journal alémanique.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l'essentiel des infos de la journée.