Ambassadeur de Suisse à Kiev: «En cas de guerre, laisserions-nous tomber Genève ou le Tessin?»

Monsieur l’ambassadeur Claude Wild, à Izioum ou à Balakleja, on a vu de nombreuses ONG distribuer de la nourriture à la population affamée, mais aucune aide suisse. Comment cela se fait-il?

D’une part, l’Ukraine est grande. Et d’autre part, nous ne mettons pas un logo suisse sur chaque paquet (ndlr: que nous distribuons). Nous préférons dépenser l’argent pour des choses pratiques. La visibilité est secondaire, l’essentiel est que l’aide parvienne là où elle est nécessaire.

Où l’aide suisse est-elle donc visible?

L’accent est mis sur les régions libérées et nouvellement libérées comme Tchernihiv, Sumy et Kharkiv. C’est là que nos équipes humanitaires, intégrées à l’ambassade, sont actives. Vous ne nous avez peut-être pas vus non plus à l’est, car nous ne nous focalisons pas en premier lieu sur les livraisons de nourriture. Nous les soutenons indirectement en finançant des ONG locales. Ce sont elles qui sont les plus efficaces. La «Federation of Jewish Communities of Ukraine», par exemple, a un très bon accès et de nombreux contacts locaux, ses colis de nourriture et d’hygiène sont distribués à toutes les personnes dans le besoin.

Notre neutralité et notre refus de livrer des munitions à l’Allemagne suscitent l’incompréhension. Comment voyez-vous les choses?

Il n’est effectivement pas facile pour la population ukrainienne de comprendre ce que signifie réellement la neutralité au XXIe siècle et dans un tel scénario. C’est pourquoi nous l’expliquons sans cesse. Nous ne faisons pas partie d’une alliance militaire, nous ne fournissons pas d’armes et nous ne participons pas à des conflits avec nos propres troupes. C’est ce que prévoit le droit de la neutralité. Mais nous sommes pro-valeurs et pro-intérêts suisses et, dans ce cas, cela signifie pro-respect du droit international et pro-Ukraine. C’est pourquoi, en tant que pays neutre, nous avons également repris en grande partie les sanctions de l’UE contre la Russie.

Pro-Suisse signifie pro-Ukraine – qu’entendez-vous par là?

Les valeurs ancrées dans notre Constitution sont exactement les valeurs que l’Ukraine défend actuellement. Si elles s’effondrent en Ukraine, la menace se rapprochera de nous. Notre sécurité est d’ores et déjà attaquée: le 24 février, l’architecture de la sécurité en Europe a changé pour toujours. Désormais, la confiance n’existe plus et tout le monde s’arme. Nous avons pourtant investi massivement dans cette architecture. Cette guerre est aussi une attaque contre notre prospérité. La centaine d’entreprises suisses qui ont investi en Ukraine et dont les installations ont été bombardées sont directement touchées. Nous ressentons tous les effets de la guerre, par exemple avec la menace d’une crise énergétique.

C’est pourtant ce que beaucoup pensent: la Suisse ne doit pas être impliquée.

Si 40 millions d’Ukrainiens sont entraînés dans un monde non libre, cela augmente aussi la menace contre la Suisse et met en danger le projet de société libre sur le continent européen. Et sur ce point, la Suisse n’est certainement pas sans opinion. Quel modèle voulons-nous donc pour nos enfants: celui de Vladimir Poutine ou celui auquel nous travaillons depuis la Seconde Guerre mondiale?

Avec la crise énergétique, des voix s’élèvent pour réclamer des négociations à tout prix.

Imaginons que la Suisse soit dans cette situation et qu’une personne extérieure demande de laisser tomber le Tessin, Genève ou Bâle parce que tout le monde est fatigué de la guerre. Ferions-nous cela? Un peu d’empathie et de réalisme sont nécessaires. Pour moi, en tant qu’ambassadeur, la seule question qui se pose est de savoir comment aider au mieux la population ukrainienne.