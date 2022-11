En cas de pénurie, le thermomètre ne dépassera pas 20 °C

Suisse : En cas de pénurie, le thermomètre ne dépassera pas 20 degrés

«L’objectif est que la population et l’économie puissent se faire une idée de ce à quoi elles pourraient être confrontées en cas de pénurie de gaz. Elles peuvent ainsi s’y préparer.» C’est par ces mots que Guy Parmelin, le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), a commencé, mercredi, sa conférence de presse visant à informer sur les mesures et les interdictions liées à la consommation de gaz qui entreraient en vigueur en cas de pénurie.