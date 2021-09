Suisse - «En cas de retards, Smood procède à des retenues sur nos salaires»

Le Brésilien vient de démissionner après avoir travaillé près de deux ans et demi pour Smood. Il affirme avoir régulièrement reçu son salaire en retard. Dernier exemple en date: sa paie du mois d’août ne lui aurait été versée qu’à la mi-septembre. Ademir Anchieta Bispo note par ailleurs que l’entreprise ne lui paie pas toutes les heures travaillées. «Il en manque entre 10 et 15 heures tous les mois.» Pire encore, selon lui: «En cas de retards dans nos livraisons, Smood a déjà procédé à des retenues sur mon salaire.» Le Brésilien est payé 19 francs de l’heure, brut. «Cela ne me permet pas d’engager un avocat pour me défendre.»