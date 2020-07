Coronavirus en Espagne

En Catalogne, 200’000 habitants reconfinés

A cause d’une recrudescence du virus, la région autour de la ville de Lérida va de nouveau tourner au ralenti. Les autorités sont inquiètes.

Travailleurs saisonniers mis en cause

Après une baisse drastique du nombre des cas et des décès dans l'un des pays d'Europe les plus affectés par la pandémie, avec plus de 28’400 morts, plusieurs dizaines de nouveaux foyers sont actifs en Espagne. La zone de Lérida est l'une de celles qui inquiètent le plus les autorités.