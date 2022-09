Motocyclisme: En Catalogne, il y avait «Domi» et les autres

Une pole position avec, à la clef, le meilleur temps absolu de la catégorie sur le circuit Catalunya et une victoire samedi d’une course raccourcie (arrêtée dans un premier temps au drapeau rouge). Maître de tactique et de panache dimanche, Dominique Aegerter (Yamaha) compte désormais 36 points d’avance sur son plus dangereux – le seul – adversaire au championnat du monde Supersport, l’Italien Lorenzo Baldassari (Yamaha), quatrième aujourd’hui.



Quatrième au premier pointage, sixième après quelques tours, Aegerter est revenu comme il l’a voulu sur les hommes de tête, malgré une alerte au 7e des 18 tours, lorsqu’il a dû, dans le premier virage, utiliser la piste du «long lap», après avoir failli toucher la roue arrière de Baldassari.