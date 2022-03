Genève : En chasse, les gardes-frontière finissent sur le toit

Lundi, un véhicule des forces de l’ordre a poursuivi jusqu’en France une voiture polonaise. Il s’est retrouvé dans le talus.

Sur le toit. C’est ainsi qu’un véhicule des gardes-frontière suisses a achevé en France, dans le petit village d’Archamps (qui jouxte la commune genevoise de Bardonnex), une course-poursuite entamée lundi en fin d’après-midi dans le canton. Les agents y avaient pris en chasse une voiture munie, selon nos informations, de plaques polonaises. A la vue d’un contrôle, celle-ci avait fait demi-tour pour s’y soustraire. Elle est parvenue à rallier la France, avec les gardes-frontière aux trousses. C’est dans ce contexte que les agents ont perdu la maîtrise de leur BMW et la trace des fuyards. «Ils ont fait une petite sortie de route, commente la gendarmerie de Saint-Julien (F). Il n’y a pas de victime. Il s’agit des aléas du métier.»

Porte-parole de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières, David Venetz confirme l’épisode. Il précise que, comme prévu dans de tels cas, l’intervention suisse a été coordonnée avec les autorités françaises via le Centre de coopération policière et douanière. La gendarmerie hexagonale, qui a ouvert une enquête sur l’accident, indique elle aussi que les gardes-frontière avaient le droit d’officier sur sol français.