JO 2022 – En Chine, la chasse au panda est ouverte

Le Graal, en Chine AFP

Entre 15'000 et 20'000 invités pour la cérémonie d'ouverture. Un total d'environ 150'000 sésames pour des spectateurs hors de la bulle olympique - souvent des gens qui connaissent les personnes qu'il faut - en tout et pour tout. Et puis c'est tout. Le peuple chinois, le vrai, ne voit ses 2es Jeux en 14 ans que de loin. Souvent, il n'en a d'ailleurs que les mauvais côtés. Sur les sites olympiques situés en montagne, c'est vite vu: personne ne peut aller voir l'alpin ou le bobsleigh et Yanqing est fermé à double tour. Une grappe de chanceux peut en revanche s'inviter à Zhangjiakou, vibrer pour le freestyle ou les sports nordiques avec des petits drapeaux et bien rangée en tribunes.

Ainsi, pour pouvoir garder une petite trace du passage des meilleurs skieurs, fondeurs, hockeyeurs ou patineurs de la planète, le «petit peuple» n'a pas vraiment un choix énorme. Il doit se rabattre sur les produits dérivés. Et à ce petit jeu-là, il y en a un qui fait fureur. Il s'appelle Bing Dwen Dwen. C'est un panda géant très mignon avec un habit de glace, qui ressemble un peu à un taïkonaute, la version chinoise des astronautes occidentaux. Selon la version officielle, la mascotte dessinée par un certain Cao Xue, designer en chef de l'Académie des beaux-arts de Guangzhou, est censée représenter «récolte, fête, chaleur et lumière».

Le carton est total. En ville, les Pékinois patientaient au minimum une heure en file indienne pour avoir le droit d'acheter le précieux. Quand il y en avait encore. Dans un magasin de la capitale, les rares peluches disponibles lundi sont parties en 30 minutes. Plus de 5000 pièces sont parties en une heure sur le site Alibaba vendredi dernier. Dans la montagne, au centre de presse de Zhangjiakou, les stocks ont rapidement été épuisés. «Mais on va recevoir une livraison samedi matin», s'est excusée une des quatre vendeuses de la boutique désespérément vide de clients, dès que Bing Dwen Dwen n'est plus en rayons.

«On est au courant de cette pénurie de certains produits estampillés JO 2022, spécialement ceux avec Bing Dwen Dwen, a-t-on pu lire dans un communiqué repris par l'agence Xinhua News. C'est arrivé en raison d'une demande énorme et de la fermeture des usines pendant les vacances du Nouvel An chinois. Quand tout aura rouvert, ils vont accélérer la production afin d’assurer la forte demande.»

«C'est tellement chinois, nous a confié furtivement une Chinoise qui ne souhaite pas être identifiée. Le peuple est comme ça, ici. La société de consommation est pire qu’en Occident. Tout le monde est toujours scotché sur son téléphone et si une star des réseaux sociaux a le malheur de faire un truc, tout le monde va se ruer pour faire pareil. Et il y a 1,4 milliard d'habitants dans le pays, donc ça peut créer des choses comme ça. Alors qu'au départ, personne n'en voulait. On disait que c'était juste une peluche de panda avec un préservatif dessus!»