Covid en Chine: la colère gronde contre les restrictions

Chine : Protestations à Shanghai contre les confinements anti-Covid

Une vidéo largement diffusée sur internet, et que l’AFP a géolocalisée dans la rue Wulumuqi dans le centre-ville de Shanghai, montre certains protestataires crier «Xi Jinping, démission!» et s’en prendre aussi au Parti communiste chinois, une rare démonstration d’hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays.

«Échauffourées mineures»

Censure sur Weibo

La lassitude s’accroît en Chine contre la politique draconienne de lutte contre la pandémie. Des protestations sporadiques et parfois violentes ont déjà eu lieu dans plusieurs villes ces derniers jours, notamment dans la plus grande usine d’iPhone du monde située à Zhengzhou, dans le centre du pays, et propriété du géant taïwanais Foxconn.

Centaines de manifestants dans une université de Pékin

À Pékin, plusieurs centaines d’étudiants de la prestigieuse Université Tsinghua ont pris part dimanche à une manifestation contre la politique de lutte contre le Covid-19 menée par le gouvernement chinois, selon un témoin oculaire interrogé par l’AFP et des images publiées sur les réseaux sociaux. «A 11h30 (4h30 en Suisse), des étudiants ont commencé à brandir des pancartes à l’entrée de la cantine. Puis de plus en plus de gens les ont rejoints. Maintenant il y a entre 200 et 300 personnes. On a chanté l’hymne national et l’Internationale et scandé: «la liberté triomphera», a dit cet étudiant à l’AFP.