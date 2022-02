JO 2022 : En Chine, la flamme olympique s’est éteinte

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a «clos» les Jeux olympiques d’hiver 2022 lors de la cérémonie de clôture dimanche à Pékin.

La Norvège a fini en tête au tableau des médailles avec 37 médailles dont 16 en or, devant l’Allemagne (27 dont 12 en or) et la Chine (15 dont 9 en or), le pays hôte établissant à cette occasion son nouveau record pour une édition des JO d’hiver.